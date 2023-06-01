Вместо благодарности получила оскорбления: подарок Ани Лорак семье в Подмосковье назвали «плевком в душу»

Певица Ани Лорак занялась благотворительностью, но вместо слов радости получила оскорбления. Артистка нагрянула в гости к беженцам, приехавшим в Звенигород из Луганской области, и привезла щедрые подарки.

В молодой семье воспитываются двое детей 2 и 11 лет. Лорак подарила стиральную машину, детскую одежду, продукты, предметы гигиены и бытовую химию.

Певица не публиковала видео посещения семьи в своих соцсетях, но ролик попал в Telegram. По видео, кажется, что молодая пара осталась довольна подарком артистки.

В Сети же начали критиковать Лорак. Поступком певицы возмущены ее соотечественники, украинцы.

«Просто плевок в душу всем украинцам», «Предатель! Жить с этим чувством внутри тебе теперь до конца своих дней», - писали возмущенные люди в Сети.

Ранее мы сообщали, что поклонники удивились внешности певицы на новой афише. Некоторые обратили внимание на ноги артистки, «как у пришельца».