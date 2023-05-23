«Как у пришельца»: разные ноги Ани Лорак испугали фанатов

Бдительные поклонники продолжают следить за уехавшей из России Ани Лорак.

Наблюдения то и дело ввергают их в шок. Так, например, новая афиша, которую певица разместила в своем личном блоге с анонсом концерта в Ташкенте, вызвала массу удивленных комментариев. На артистку посыпались вопросы, догадки и предположения.

На фотографии Лорак позирует на белоснежном фоне в обтягивающем комбинезоне из коричневой кожи. Ее тонкую талию поддерживает широкий черный пояс. И все бы ничего, но ноги и бедра певицы совершенно асимметричны.

«Кошмар, Лорак такая красивая, стройная, как так можно изуродовать», «Что-то поза не самая удачная. Пугает», «Мамочки, а что с ногами-то? Как у пришельца» — приводит цитаты подписчиков Экспресс газета.

Что на самом деле произошло с ногами поп-звезды — неизвестно. Вероятнее всего, виной всему неудачный ракурс или чрезмерные старания фоторедактора.