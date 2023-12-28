Вместо Анны Asti в московском клубе Gipsy выступит певец Jony, об этом сообщает Газета.Ru.

31 декабря на праздничном концерте в клубе Gipsy должна была выступить Анна Asti, однако после участия певицы в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, ее выступление решили отменить.

Как стало известно накануне, 31 декабря вместо Asti в клубе выступит Jony. Организаторы площадки заявили, что все ранее приобретенные билеты будут доступны для перенесенного на новую дату выступления Анны Asti. Также по этим билетам можно будет пройти на концерт Jony.

Многих поклонников такая замена не устроила: «Держу в курсе, она на той „голой“ вечеринке была в обычном вечернем платье», «Верните Аню!!! Подняли шумиху, а человек просто отдохнуть решил».

Напомним, Анна Asti на вечеринке Насти Ивлеевой исполняла на сцене свои хиты. Она была одета в платье и не отвечала дресс-коду мероприятия.

Ранее мы писали о том, что певицу Анну Asti могут лишить гражданства РФ после вечеринки Ивлеевой.