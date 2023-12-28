Певицу Анну Asti могут лишить гражданства РФ после вечеринки Ивлеевой

Получившая российский паспорт в 2021 году певица Анна Asti может лишиться гражданства после участия в скандальной вечеринке, организованной 20 декабря блогером Анастасией Ивлеевой.

По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, управление по вопросам миграции МВД начало проверку в отношении Анны Дзюбы (настоящее имя артистки, -прим. «Страсти»). Прежде всего ведомство интересует, на каком основании гражданка Украины получила паспорт РФ.

Как пишет Газета.Ru, в 2021 году Анна Asti рассказывала, что стала россиянкой, когда вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. При этом паспорт она могла получить еще в 2020 году, но решилась на это только в 2021, так как боялась не попасть на родину.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что организаторы новогоднего мероприятия в московском клубе Gipsy отказались от услуг певицы Анны Asti. Из-за такого поворота событий певица лишилась гонорара в 6,5 миллионов рублей. Кроме того, под угрозой срыва и выступление в Барвихе Luxury Village в ночь на 1 января. Анна заявлена хедлайнером мероприятия вместе с певцом Владимиром Пресняковым.