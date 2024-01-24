Лера Кудрявцева рассталась с мужем после устроенного им потопа в ее квартире

Телеведущая Лера Кудрявцева прожила в браке с мужем, экс-хоккеистом Игорем Макаровым 11 лет. Разница в возрасте в 16 лет не мешала им быть вместе и чувствовать себя счастливыми, однако звезда все же решила расстаться. Как рассказала в беседе с Kp.ru знакомая Кудрявцевой, последней каплей стало ЧП в квартире, произошедшее по вине 36-летнего спортсмена.

«Игорь и раньше выпивал, Лера терпела. Но потом он потерял контроль. Говорят, пока она была в отпуске, Макаров так напился, что затопил квартиру. Это было последней каплей», - сказала подруга телеведущей.

В то же время в светской тусовке уверены, что ссора Кудрявцевой с мужем закончится примирением, а «сор из избы» телеведущая вынесла исключительно в воспитательных целях.

Так, шоумен Денис Сорокин выразил уверенность, что женщины, которые готовятся к разводу, выглядят несколько иначе, чем Лера. Она, по его словам, обладает отменным аппетитом и находится в прекрасном расположении духа.

Если телеведущая все-таки не помирится с мужем, то, как говорят друзья Кудрявцевой, дочери звездной пары достанется загородный дом на Рублевке. Об этом супруги договорились сразу после ее рождения. Также Лера сохранит за собой апартаменты на Красной Пресне, а Макаров вернется в свою прежнюю квартиру в Москве.

Ранее мы писали, что 52-летняя Лера Кудрявцева не спешит разводиться с мужем. Знаменитость вынесла личное в публичное пространство для того, чтобы замотивировать супруга.