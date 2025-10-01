«Вместе выступаем»: Алла Михеева продолжает работать с Иваном Ургантом

Телеведущая Алла Михеева призналась, что скучает по шоу «Вечерний Ургант» и продолжает общаться с Иваном Ургантом, оставшимся без работы на телевидении в 2022 году.

По ее словам, экс-ведущий живет через улицу, поэтому они часто видятся по-соседски, а также продолжают вместе выступать.

«Мы иногда вместе выступаем на мероприятиях, недавно вели благотворительный аукцион в поддержку Центра лечебной педагогики «Особое детство». В такие моменты чувствую себя очень счастливой», — разоткровенничалась Михеева в интервью Леди Mail.

Напомним, Иван Ургант пропал из телеэфира весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант». Шоумен уехал из России, однако вскоре вернулся и опроверг сообщения об эмиграции.

Ранее сообщалось, что Алла Михеева активно берет заказы на проведение корпоративов. За свои услуги она просит 1,5 миллиона рублей, но отказывается работать без помощника. Кроме того, звезда привезет с собой визажиста, за услуги которого надо доплатить 30 тысяч рублей. Если на корпоративе предусмотрен дресс-код, то организаторам также потребуется раскошелиться на стилиста для Аллы.