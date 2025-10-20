«Вместе с ней родилась настоящая я!»: Светлана Зейналова трогательно обратилась к особенной дочери

Особенной дочери Светланы Зейналовой Александре исполнилось 17 лет. Телеведущая тепло обратилась к наследнице в честь праздника.

Светлана написала трогательное обращение к Александре в своем Telegram-канале.

«Моей настоящей любви исполняется 17 лет! Она родилась 20.10 в 22.20. И вместе с ней родилась настоящая я! Всё, что в жизни я умею, чего добилась, что поняла — всё благодаря моей неземной, умной и прекрасной Саше», — обратилась она к дочери.

Зейналова отметила, что ее с дочерью путь — это любовь и борьба. На протяжении 17 лет Светлана бьется с Александрой за счастье, право жить и учиться, мечтать. Телеведущая отметила, что не знала о настоящей силе, пока в ее жизни не появилась Саша.

Напомним, Светлана Зейналова родила Александру в браке с директором радио Maximum Алексеем Глазатовым. Мужчина ушел из семьи, когда узнал о диагнозе дочери, но продолжил поддерживать общение с наследницей. Светлане говорили, что ребенок необучаем, но благодаря журналистке девочка освоила школьную программу, а также выучила английский и китайский языки.

Помимо Александры, у телеведущей есть семилетняя дочь Вероника.

Ранее мы писали, что Светлане Зейналовой пришлось с дракой отбирать игрушку дочерей у незнакомцев.