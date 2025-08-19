«Устраивали погоню»: Светлане Зейналовой пришлось драться на отдыхе в Турции

Телеведущая Светлана Зейналова вместе с дочерями улетела из России и пожаловалась на воровство в Турции. В личном блоге ведущая «Доброго утра» раскрыла подробности неприятного инцидента, произошедшего на отдыхе.

Как оказалось, у 16-летней Александры, страдающей аутизмом, и 7-летней Вероники в отеле несколько раз воровали большой надувной круг в виде розового фламинго. Зейналовой приходилось силой отбирать игрушку у незнакомцев.

«Дважды у меня его воровали. Мы снимали камеры, писали заявление, вызывали охрану, устраивали погоню, с дракой отбирали – один раз на пляже, второй раз из номера. Третий раз – люди на моих глазах скидывают мои вещи с фламинго и просто уносят в сторону моря», - рассказала возмущенная Светлана.

Она в шутку добавила, что после всего, что им пришлось пережить, фламинго стал членом ее семьи и поедет в Россию.

Светлана также призналась, что отпуск омрачило не только похищение фламинго, но и семейные ссоры, а также болезнь.

«Все по очереди поболели, поскандалили, помирились, потеряли вещи, сломали вещи, купили новые и счастливые едем домой», — заключила Светлана.

