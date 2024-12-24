«Вместе с этим может быть летальный исход»: Виктория Боня высказалась о скандале с дочерью Любови Успенской

Виктория Боня высказалась о дочери Любови Успенской, попавшей в скандал с «побегом» от матери в Израиль этой осенью. В эфире YouTube-шоу «Респиратор Бабушкина» телеведущая обвинила Татьяну Плаксину в употреблении запрещенных веществ.

По мнению Виктории Бони, уехавшая в Израиль девушка могла связаться не с теми людьми, предложившими ей принять галлюциногенные препараты вместе с запрещенными веществами. Модель отметила, что подобные сочетания могут привести к необратимым последствиям.

«Я всегда говорю, никогда не делайте это там, где это запрещено законом. <…> Она сидела на каких-то запрещенных веществах, скорее всего, я так предполагаю, и поехала делать это. А все вместе с этим может быть летальный исход <…>. Когда ты употребляешь какие-то вещества, и приезжаешь делать это, то просто слетает реальность», — заявила Виктория Боня.

Напомним, 2 октября в СМИ появилась информация об исчезновении Татьяны Плаксиной. Любовь Успенская и ее окружение связывали пропажу девушки с ее поездками в ДНР и ЛНР. 3 октября стало известно, что дочь певицы находится в Израиле, а 7 октября девушка вернулась в Москву. Позднее девушка заявила, что пыталась скрыться от преследования «неадекватной матери», которая во всем ее контролировала и «никогда не отпускала от себя». По словам друга Татьяны Плаксиной, после возвращения ее сразу же поместили в психбольницу, и только спустя некоторое время дочь артистка оказалась дома.

Ранее сообщалось о том, что продюсер Иосиф Пригожин осудил Любовь Успенскую за «террористическую любовь» к дочери.