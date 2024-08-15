Вместе полетели на свадьбу друга: бывший муж Лерчек сразу после развода рассекретил новые отношения

Бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин намекнул на новые отношения. Он опубликовал фото, на котором стоит с девушкой в похожих кроссовках.

Фото появилось на странице Артема в соцсетях. На снимке написано: «Полетели на свадьбу». Также на фото стоит картинка в виде сердечка.

Артем был во всем белом – девушка выбрала светлые шорты. Личность избранницы блогер пока не раскрывает. Судя по кадрам, она, как и бывшая жена, шатенка.

Они отправились на свадьбу друга – предпринимателя Никиты Серова. Торжество будет на Алтае. Туда же отправилась блогер Ксения Бородина с Николаем Сердюковым.