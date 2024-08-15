34-летняя певица Нюша официально развелась с мужем Игорем Сивовым

34-летняя певица Нюша и ее муж Игорь Сивов официально развелись. 15 августа состоялось финальное заседание по иску о расторжении брака.

Адвокат Сивова сообщила: «Развелись, как и планировали». Ее слова приводит StarHit.

Решение о разводе принял судебный участок № 154 в Москве.

Певица подала на развод в мае этого года – одновременно с коллегой по сцене Алсу. Нюша и ее муж рассчитывали быстро развестись, так как давно приняли решение о расставании.

Однако суд дважды давал паре время на примирение. Потом решался вопрос о том, с кем останутся дети. Супруги достигли соглашения, и разногласий по этому поводу у них нет, говорила адвокат Сивова.

У пары был брачный договор. Основания для раздела имущества отсутствуют.

14 августа сообщалось, что блогер Лерчек и ее муж официально развелись.