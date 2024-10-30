«Учимся жить друг с другом»: Тодоренко рассказала о кризисах в отношениях с Топаловым

Известная телеведущая Регина Тодоренко рассказала об отношениях с мужем Владом Топаловым. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Как призналась артистка, периодически их отношения с Топаловым переживают кризисы, однако супругам удается их разрешить.

«Учимся жить друг с другом до сих пор. Каждый раз притираемся, каждый раз находим что-то новое», — заявила Тодоренко.

Кроме того, знаменитость высказалась о связи крепкого брака с отношениями на расстоянии. Регина уточнила, что в первые месяцы отношений их встречи с экс-солистом группы «Smash!!» были очень короткими, что выработало во влюбленных определенную стойкость перед дистанцией.

«Ну такая уж у нас жизнь, частые командировки, и мне кажется, что это является секретом наших отношений. Я смеюсь и говорю, что у нас гостевой брак. Ну то есть в гости друг к другу приезжаем. И, наверное, это неплохо. Мы не успеваем устать друг от друга. Мы не надоедаем друг другу, и каждая встреча — она настолько ценная», — поделилась телеведущая.

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