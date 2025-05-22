«Вмешивались те, кто пытался нас рассорить»: Волочкова не может простить Николаеву за скандал из-за свадьбы дочки

Балерина Анастасия Волочкова до сих пор не простила телеведущую Елену Николаеву за вмешательство в подготовку свадьбы дочери. Танцовщица дала понять, что, несмотря на старания многих, торжество все же прошло на высшем уровне. Об этом сообщает Woman.ru.

Волочкова не перестает вспоминать о свадьбе единственной наследницы. В беседе с журналистами она поделилась, что организация была крайне непростой не только из-за того, что праздник устраивали в Петербурге, но и из-за людей, которые пытались испортить мероприятие. По мнению артистки, в их число входит и мачеха Ариадны Елена Николаева, которая критиковала пышное торжество.

«Период подготовки к свадьбе был непростым, много забот. Плюс вмешивались те, кто пытался нас всех рассорить. Им было невыгодно, чтобы свадьба была в Санкт-Петербурге. Не буду называть имен. Но все получилось так, как мы планировали!» - рассказала Волочкова.

Свадьба балерине понравилась. Однако она жалеет, что не получилось подольше остаться — у Анастасии было выступление в Москве на следующий день, поэтому она уехала с мероприятия, не успев нормально пообщаться с молодоженами.

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