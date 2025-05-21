«Острая потребность в деньгах»: Волочкова тайно продала роскошную квартиру, подаренную Керимовым

Балерина Анастасия Волочкова продала квартиру в Петербурге, которую ей подарил миллиардер Сулейман Керимов. Артистка долгое время пыталась избавиться от недвижимости, но получилось это только в апреле – прямо перед свадьбой дочери Ариадны. Об этом сообщает StarHit.

Сделку Анастасия заключила тайно. Документы были оформлены незадолго до большого торжества в семье артистки – бракосочетания ее единственной наследницы. Источник предполагает, что танцовщице были необходимы деньги, поэтому она и решилась на продажу без лишнего шума.

«Вероятнее всего, причина продажи — острая потребность в деньгах. Состоятельных кавалеров у нее давненько не наблюдалось. Анастасия же на свои средства много лет устраивает благотворительные концерты по стране, она не может жить без сцены. Но их организация требует немалых вложений», - заявил источник СМИ.

Отметим, что изначально 200-метровую квартиру Волочкова хотела продать примерно за 200 млн рублей. Затем цена упала до 165 млн рублей. Однако желающих приобрести роскошную недвижимость в элитном районе Петербурга не было. Не могла найти Анастасия и арендаторов за 500 тысяч рублей в месяц. Сколько в итоге артистка получила за подарок Керимова – пока неизвестно.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о свадебном путешествии дочери.