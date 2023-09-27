Вмешалась свекровь: почему Лизе Моряк запретили называть дочку в честь звезды Голливуда

Недавно российская актриса Лиза Моряк родила дочку. Оказывается, звезда хотела назвать девочку в честь Моники Беллуччи. Об этом она рассказала в беседе с «7Дней.ru».

«Моника – яркое имя, да и Моника Беллуччи нам с Сариком всегда очень нравилась. Но этот вариант мы вычеркнули после разговора со свекровью. Она периодически живет в Америке, а там всех женщин низкого социального положения зовут так», – поделилась Лиза Моряк.

После этого супруг актрисы доверил ей выбор имени для ребенка. Елизавета решила, что девочку будут звать Элизабет. К тому же, как подумала Моряк, в этом имени есть часть «Лиза», что является неким символом продолжения рода.

Напомним, в 2022 году Лиза Моряк стала женой кинопродюсера Сарика Андреасяна. Пара познакомилась на съемках проекта «Девушки бывают разные». Сарик Андреасян сделал актрисе романтическое предложение прямо в самолете. Елизавета увидела в небе надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня».

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