Вмешалась охрана: 76-летней Татьяне Михалковой пришлось несладко на похоронах Вячеслава Зайцева

Прибывшую на похороны модельера Вячеслава Зайцева жену кинорежиссера Татьяну Михалкову атаковали журналисты. В этот момент вмешалась ее охрана – мужчины «спасли» 76-летнюю супругу Никиты Михалкова.

Михалкова появилась у церкви элегантно одетая, с букетом белых лилий. С ней были охрана и помощник.

Находящиеся на церемонии журналисты пытались поговорить о покойном с теми, кто знал Зайцева. Михалкова предпочла не разговаривать, она спешно проследовала внутрь, где находился гроб с телом кутюрье.

Напомним, Зайцева похоронили 4 мая. Россияне были удивлены выбору места захоронения – они хотели бы видеть могилу на кладбище «поприличнее».

На Жегаловском кладбище в Щелкове нет могил знаменитостей. Зато там похоронены криминальные авторитеты из 90-х.

Местные жители возмутились, что Зайцев «столько сделал, а заслужил только сельский погост».