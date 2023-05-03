«Столько сделал, а заслужил только сельский погост»: люди удивились выбору места захоронения Вячеслава Зайцева

Модельера Вячеслава Зайцева похоронят 4 мая в Щелкове Московской области на Жегаловском кладбище. Местные жители удивились выбору места захоронения: там никогда не видели могил знаменитостей, зато похоронены криминальные авторитеты из 90-х.

Предстоящие похороны обсуждают на местном городском форуме. На комментарии пользователей обратил внимание сайт mk.ru.

Многие удивились, что для могилы легендарного кутюрье не нашли кладбища «приличнее».

«Человек столько сделал для страны, а заслужил только сельский погост», «Человек мирового значения – и вдруг Жегаловское кладбище. В голове не укладывается», - написали местные жители.

Зайцев, судя по всему, станет первой знаменитостью, кого похоронят на Жегаловском кладбище. Горожане утверждают, что оно «обычное» и «ничем не примечательное». Кладбище расположено у дороги.

Проживающий недалеко от погоста мужчина рассказал, что за могилой потребуется уход – в противном случае начнутся проблемы. Случалось, что там воровали ограды, ломали памятники. По его словам, «плохо дело с уборкой территории», а после непогоды туда не пройти.

В администрации города Щелково подтвердили, что принимали участие в организации похорон Зайцева. На вопрос, почему модельера похоронят именно там, сотрудники призвали спросить у родственников.

Также в администрации пообещали предоставить охрану и соблюдать меры безопасности. О визите певицы Аллы Пугачевой им неизвестно.

Ранее сообщалось, что Примадонна прилетела в Россию, чтобы посетить похороны модельера Валентина Юдашкина. Решение о посещении церемонии прощания с Зайцевым пока ею не принято.