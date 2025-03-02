Влюбленный и счастливый: Никита Ефремов вышел в свет с художницей Ольгой Шурыгиной

Никита Ефремов сыграл главную роль в фильме «Дорогая, я больше не перезвоню». На премьеру картины 36-летний актер пришел не один, а в компании возлюбленной, художницы Ольги Шурыгиной.

Для выхода в свет пара выбрала сдержанные образы. Никита надел синий брючный костюм и черную футболку, а Ольга пришла на премьеру в коричневом джемпере и черном тренче. Спутница Ефремова отказалась от макияжа и лишь слегка подчеркнула губы нюдовой помадой, волосы она убрала в хвост, сообщает «7Дней.ru».

Отметим, что влюбленный актер буквально светился от счастья рядом с избранницей.

Впервые сын Михаила Ефремова показал Ольгу публике в августе 2023 года. Многие заметили, что пара даже внешне похожа друг на друга. Ее типаж напоминает бывшую невесту звезды Марию Ивакову.

Никита признавался, что в Ольге его привлекла красота, мягкость, ранимость, мудрость и множество других положительных качеств.

Ефремов-младший был женат лишь однажды на актрисе Яне Гладких. Их брак продержался всего лишь год.

Ранее актер признался, что пользовался приложением для знакомств. Но найти с помощью него возлюбленную у него не получилось.