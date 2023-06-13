«Влюбленные»: актера Кирилла Сафонова заметили в объятиях другой женщины

Актер Кирилл Сафонов снялся в объятиях другой женщины, роковой брюнетки. Поклонников очень удивил новый снимок знаменитости, ведь он уже 13 лет счастлив в браке с солисткой группы «Блестящие» Александрой Савельевой. Вместе они воспитывают сына Леона, который родился в 2019 году. Об этом сообщается на сайте «7Дней.ru».

По словам самого актера, у него всю жизнь был жесткий характер, но жена его полностью изменила.

«Под влиянием Саши я стал намного спокойнее, но она никогда не пыталась меня изменить: полюбила то, что было», – сказал Сафонов.

Он добавил, что, находясь рядом с такой прекрасной женщиной, хочется ей соответствовать.

При этом недавно Кирилл в своем личном микроблоге опубликовал снимок, на котором позирует не с супругой, а с эффектной брюнеткой. Женщина страстно прижимается к актеру, а тот показывает, что не против этого. Объяснился о происходящем актер на иврите.

«Моя первая за долгое время работа на иврите. Хорошая игра. И замечательная компания. «Влюбленные» — постановочное чтение в городской гостиной в Бейт Ариэлле», — написал артист.

Оказалось, что рядом с Сафоновым была его партнерша по чтениям.

Ранее певица Саша Савельева рассказала о депрессии и панических атаках после родов.