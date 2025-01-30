«Какой-то оборванец и нищеброд»: Волочкова «набросилась» на многоженца и отца 30 детей Сухова

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала многоженца Ивана Сухова, у которого недавно родился 30-й ребенок. Танцовщица назвала его нищебродом.

В эфире программы «Пусть говорят» экс-прима Большого театра заявила, что не понимает жизненную позицию Сухова. Она считает его взгляды безумием. По мнению Волочковой, нормальная женщина никогда не захочет быть у своего мужчины на втором или вовсе на третьем месте и делить его с другими.

«А вы не подумали случайно, что у него так много детей, а хватает ли у него денег, внимания на этих детей? Здесь это какой-то оборванец и нищеброд», - возмущена Анастасия.

Отметим, что о жизни Ивана Сухова стало известно после того, как он дал интервью и рассказал, как делит постель с несколькими женщинами. Живут они все вместе и жены рожают ему детей. Сейчас их 30, но в планах у Ивана 50 наследников. Прав у супруг Сухова практически нет. Они не могут купить даже бутылку воды во время прогулки без дозволения мужа.

Ранее Иван Сухов заявил, что готов к проверкам от органов опеки.