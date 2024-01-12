«Не чувствовал внимания»: Руслан Нигматуллин раскрыл причину развода с женой после 27 лет брака

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин разводится с женой Еленой после 27 лет брака. По его словам, причина расставания – равнодушие со стороны супруги. Спортсмен планирует завершить бракоразводный процесс к лету, имущество хочет поделить пополам.

Комментарий Нигматуллина приводит «Спорт-Экспресс».

Семья бывшего вратаря со стороны выглядела идеальной: спортсмен говорит, что последние два года «все было не так гладко». Ему важно быть любимым и уважаемым в семье, но этого становилось все меньше, утверждает спортсмен.

«Не знаю, что конкретно произошло, но любовь сменилась полным равнодушием. Я понял, что присутствую в жизни супруги просто в качестве мебели… Я как мужчина уже не чувствовал должного внимания со стороны жены», - поделился Нигматуллин.

Инициатива подать на развод исходила от него. Жена, как слышал спортсмен, до сих пор не понимает, почему супруг это сделал.

Помимо равнодушия жены, его не устраивало, что супруга хочет осесть в Америке: футболист мечтал жить на две страны.

У пары не было брачного контракта, но Нигматуллин уверен, что получится разойтись «цивилизованно, без битья посуды».

«Все имущество поделим пополам», - надеется он.

Экс-вратарь рассказал, что за последние годы был период, когда супруги шесть месяцев не разговаривали, но жили на одной территории. Нигматуллин пробовал все «склеить», купил квартиру в Майами, но ничего не вышло.

Дети спортсмена «болезненно» встретили новость о разводе. Они привязаны к матери – отцу не пишут и не звонят.

Ранее сообщалось о разводе ведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова.