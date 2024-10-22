Влюбившая в себя Павла Дурова криптокоуч Вавилова раскрыла секрет стройности

Возлюбленная Павла Дурова рассказала о том, как поддерживает стройную фигуру. Юлия Вавилова в своем Telegram-канале заявила, что пережевывает еду перед проглатыванием не менее 25 раз.

Личность красавицы раскрылась, когда миллиардера арестовали во Франции. Выяснилось, что он путешествовал вместе с криптокоучем Вавиловой, и она давно находятся в отношениях. Сейчас пару часто видят вместе, так как бизнесмену нельзя покидать страну. Его избранница делится секретами красоты со своими поклонниками, которых стало еще больше.

Девушка призналась, что занимается спортом, сбалансированно питается, не пьет алкоголь и не курит, а также практикует осознанность. Благодаря этому, по словам Юлии, она уже несколько лет чувствует себя намного лучше.

Краптокоуч убеждена, что во всем важна дисциплина. Кроме того, она работает с лучшим диетологом. Так, ей подсказали, что утро надо начинать с теплой воды, и жевать еду медленно, не менее 25 раз.

Вавилова подчеркнула, что лучше есть не чаще трех раз в день с четырехчасовыми перерывами между приемами пищи, начинать день с белково-жировой пищи с клетчаткой и медленными углеводами, избегать сладостей на завтрак, начинать обед с овощей и избегать большого количества простых углеводов.

Девушка добавила, что овощи играют в ее рационе одну из ключевых ролей. Также она пьет какао.

Ранее мы писали о том, что квартиру в Петербурге, за которую бьется мать детей Павла Дурова Ирина Болгар, выставили на продажу.