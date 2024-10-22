Квартиру в Петербурге, за которую бьется мать детей Павла Дурова Ирина Болгар, выставили на продажу

Квартира в Петербурге, принадлежавшая родителям Ирины Болгар, выставлена на продажу. За недвижимость хотят получить 18 млн рублей. Об этом стало известно порталу Kp.ru.

Источник выяснил, что объявление о продаже апартаментов появилось от имени агентства. На протяжении 15-ти лет Ирина судилась за квартиру с матерью, а затем дележку имущества блогерша продолжила с родной сестрой Мариной.

Трехкомнатная квартира находится на Васильевском острове. В объявлении указано, что там необходим косметический ремонт. Судя по фото, которые разместили в Сети, владельцы действительно много лет в ней ничего не меняли.

«Есть балкон! Центральное горячее водоснабжение (газовых колонок нет!), раздельный санузел, большая прихожая, две вместительные кладовые комнаты», - отметили представители агентства недвижимости.

К слову, именно в этой квартире родилась Ирина Болгар. Сейчас она живет в Швейцарии и добивается выплаты алиментов от Павла Дурова. Сестра же блогерши по-прежнему находится в Петербурге и не рада повышенному вниманию к своей персоне. По данным Kp.ru, на протяжении последних лет Марина Болгар продавала мебель и технику из квартиры родителей.

Ранее сестра Ирины Болгар заявила, что ей стыдно за родственницу.