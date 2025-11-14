«Влюбилась в него»: Юлия Высоцкая высказалась о Юре Борисове

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая призналась в любви коллеге по сцене Юре Борисову и заявила, что давно мечтала увидеть его в проекте мужа, режиссера Андрея Кончаловского.

«Мы с Юрой подружились и приятельствуем. От всей души желаю, чтобы у него карьера складывалась так же хорошо, как сейчас», — сказала Высоцкая в интервью Fametime TV с Лаурой Джугелия.

Она подчеркнула, что в восторге от харизмы Юры и буквально «влюбилась в него как в артиста», поэтому показала супругу несколько картин с его участием. В итоге Борисов снялся в сериале Кончаловского «Хроники русской революции».

При этом Юлия подчеркнула, что обычно не вмешивается в работу режиссера, однако в этот раз сделала исключение.

«Это редчайший случай, что я так настаивала, так уговаривала», — поделилась Высоцкая.

Ранее Юлия призналась, что ее бизнес терпел потери после завирусившихся в Сети кадров с жидкими сырниками, сгоревшим шашлыком и черными вялеными томатами из программы «Едим дома».