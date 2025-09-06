Влюбилась в будущего зятя? Почему на самом деле бойфренд дочери Успенской сбежал из ее дома

На днях певица Любовь Успенская сообщила о завершении романа дочери Татьяны Плаксиной с молодым бизнесменом Никитой. Королева шансона утверждала, что выгнала бойфренда наследницы из дома. Но, как утверждает Telegram-канал «Свита короля», молодой человек якобы сбежал сам из-за возникшей к нему симпатии у исполнительницы.

Совсем недавно Татьяна Плаксина призналась, что наконец нашла свою любовь в лице некоего Никиты, с которым планировала связать свою жизнь. Однако маме потенциальный зять пришелся не по нраву. По словам Любови Залмановны, молодой человек просто «не тянет» ее дочь.

Артистка призналась, что Никита не пара Татьяне и «не тянет» на ее уровень. Поэтому звезда приняла жесткое решение выгнать молодого человека из дома.

Однако, по новой информации, мужчина сам сбежал из дома. Но постоянный контроль Любови Успенской здесь не причем. Мужчина якобы заподозрил, что певица в него влюбилась, говорят инсайдеры издания.

Ранее стало известно, что Никита моложе Татьяны на девять лет и далек от мира шоу-бизнеса. Мужчина живет на два города - в Москве и Санкт-Петербурге.