Далек от шоу-бизнеса, на 9 лет младше: раскрыта личность нового избранника дочери Любови Успенской

Дочь Любови Успенской впервые представила публике предполагаемого возлюбленного, но не стала раскрывать его личность. Журнал StarHit выяснил, кем оказался новый избранник Татьяны Плаксиной.

Этой весной Любовь Успенская призналась, что у ее единственной дочери появился молодой человек. Сама же Татьяна Плаксина долгое время предпочитала скрывать личную жизнь, но недавно впервые опубликовала в соцсети фото в обнимку с неизвестным мужчиной. Многие сразу же решили, что это ее новый возлюбленный.

По информации StarHit, таинственного незнакомца зовут Никита Плотников. Судя по его соцсетям, он далек от мира шоу-бизнеса и не является публичной личностью. В описании профиля указано, что молодой человек занимается строительным бизнесом, обменом валют и увлекается хоккеем. Предполагаемому бойфренду Татьяны Плаксиной 27 лет, он на 9 лет ее младше. На одном из снимков молодого человека в личном блоге можно увидеть похожего на него маленького мальчика — возможно, до начала отношений с дочерью певицы он уже успел стать отцом.

Потенциальный избранник 35-летней Татьяны Плаксиной живет на два города — в Москве и Санкт-Петербурге. По всей вероятности, пара встречается всего несколько месяцев.

Звездная наследница неоднократно признавалась, что мечтает найти свою любовь и создать семью. Татьяна Плаксина не скрывала: она «еще не встретила своего человека». Судя по всему, теперь в личной жизни дочери Любови Успенской произошли перемены.

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