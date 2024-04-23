«Вляпалась в историю»: кто вынудил Аллу Пугачеву бежать из России

Пятый муж певицы Аллы Пугачевой вынудил ее бежать из России. Об этом заявил заслуженный артист Александр Левшин, который проработал с Примадонной более 30 лет.

Его комментарий приводит сайт mk.ru.

Левшин считает, что муж Пугачевой «безумно неправ» в сложившейся ситуации. Музыкант отказался называть его по имени – он обозначил Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) как «мужа номер пять».

«Он потянул ее», - высказался Левшин и пожалел Пугачеву «как женщину» и «как талантливую певицу».

«Жаль, что она вляпалась в эту историю, в которую ее повел муж номер пять», - заключил Левшин.

Ранее он рассказывал о никому не известном таланте Пугачевой. По словам Левшина, исполнительница хорошо рисует, но ни разу не делала выставки картин, чтобы не афишировать это. На одной из обложек пластинки есть нарисованная ею картинка «Гулливер».

*признан иноагентом на территории РФ