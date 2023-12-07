Гитарист Левшин рассказал, что Пугачева хорошо рисует и не афиширует этот талант

Гитарист Александр Левшин, проработавший с певицей Аллой Пугачевой 30 лет, рассказал о никому не известном таланте артистки. По его словам, она увлекалась рисованием, но не афишировала это и не делала выставки картин.

Комментарий Левшина приводит сайт aif.ru.

«Алла хорошо рисует… Не знаю, почему-то она не сделала ни одной своей выставки… Алла этот свой талант не хотела афишировать», - сказал гитарист изданию.

По его словам, Примадонна сама нарисовала картинку «Гулливер» на обложке пластинки. Кроме этого, у певицы было «много хороших рисунков и картин».

Ранее Левшин прокомментировал слова Пугачевой о потерянных волосах после концерта в Чернобыле. Выступление состоялось почти сразу после аварии. На концерт пришли 9 тысяч человек, а сама артистка после него столкнулась с проблемами с голосом. Левшин назвал те гастроли «страшными». По словам гитариста, некоторые члены коллектива после той поездки заболели и умерли. Он отметил, что тот концерт «вспоминать не хочется».