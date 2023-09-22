Вложил все деньги в кухню: экс-избранник Волочковой потратил 100 миллионов на «вафельки»

Недавно стало известно, что бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой подозревают в мошенничестве. Согласно версии следствия, Дмитрий Дюран предложил инвесторам со всей России сделать вложение в его кондитерский бизнес и обманул 45 человек на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Экс-ухажер известной балерины несколько месяцев находился в федеральном розыске. Правоохранители задержали его в одном из ресторанов Москвы. По словам пострадавшего от действий Дюрана бизнесмена, мужчина дал объявление о сборе инвестиционных средств для развития кондитерского дела. Своим инвесторам он обещал до 180% годовых.

Предприниматели вкладывали в развитие компании Дюрана от 500 тысяч рублей и до 10 миллионов. На вырученные деньги Дмитрий запустил производство сладостей «Фэмили десерт».

Через некоторое время партнеры засомневались в репутации бывшего Волочковой и решили посмотреть, как работает предприятие. Только вот производственный цех, по их словам, больше напоминает кухню провинциального заведения с дешевым оборудованием.

«Вот прибор для изготовления вафелек – у меня дома такая есть. Это не серьезно», – говорили возмущенные инвесторы.

Предприятие завершило работу спустя пять месяцев после открытия. Пострадавшие партнеры убеждены, что в мошеннической схеме замешана еще и бывшая супруга кондитера. Они заявили, что Дмитрий перенаправлял ей все полученные деньги.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова думает по поводу ареста Дюрана.