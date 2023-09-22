Подставили: Анастасия Волочкова назвала неожиданную причину ареста экс-возлюбленного

Анастасия Волочкова заявила, что ее экс-возлюбленного подставили, об этом сообщает «Подъем».

22 сентября стало известно, что кондитера Дмитрия Дюрана задержали в Москве. Мужчину подозревают в краже денег. По версии следствия, Дюран несколько лет назад убедил вложить деньги своих бизнес-партнеров в его кондитерскую для расширения. Однако позже он пропал с деньгами. Потерпевшие заявили о похищении около 100 миллионов рублей.

Бывшая возлюбленная Дюрана, Анастасия Волочкова, рассказала журналистам, что о предстоящей свадьбе они на самом деле шутили, хотя их отношения и были искренними.

«Дима бывал в моем доме, но это было год назад. Он пришел в образе Деда Мороза, с посохом, с самоваром, с цветами. Подарил мне миллион белых роз. А я взяла костюм Снегурки, и мы решили всех развести просто и сказать, что у нас свадьба с Димой в Лапландии», — призналась балерина.

По словам Волочковой, мужчина не производил впечатление человека, у которого есть проблемы с законом. Балерина выдвинула неожиданную версию произошедшего.

«Просто сейчас произошла ситуация такая, но я про человека, с которым меня связывают дружеские отношения, плохого ничего не могу сказать. Сколько бывает подстав в жизни! Любого человека могут подставить», — рассказала она.

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