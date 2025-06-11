«Влияние родни»: раскрыто, почему племянница Галкина* за год не выпустила ни одной новой песни

Племянница юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) Алина за год не выпустила ни одной песни. Блогер и общественник Вадим Манукян считает, что отказ от публичной активности девушки обусловлен рядом причин.

Его мнение приводит издание «Абзац».

Алина Галкина выпустила один трек прошлой весной. Песня получила название «Неправда». После этого племянница юмориста прекратила попытки добиться успеха в музыке.

Манукян назвал две возможные причины такого решения.

«Сегодня артистам необходимо обозначать свою гражданскую позицию. Иначе в шоу-бизнесе нельзя – концерты отменяются… Возможно, Алина считает, что сегодня не время заниматься творчеством», - рассуждает общественник.

При этом он считает, что в ее случае «влияние родни может оказаться сильным».

Напомним, Алина – дочь брата Галкина* Дмитрия. В 2019 году девушка привлекла внимание СМИ шумной вечеринкой в Москве. Известно, что она обучается в МГИМО.

В мае сообщалось, что племянник шоумена стал рэпером и переехал из Израиля в Москву.

*признан иноагентом на территории РФ