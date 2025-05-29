Пишет рэп и выступает в Москве: что известно о 16-летнем племяннике Максима Галкина* Григории

Племянник юмориста Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) Григорий неожиданно объявился в Москве. 16-летний парень строит карьеру в шоу-бизнесе, пишет рэп и стремится к большой славе.

Несколько лет назад брат Галкина* Дмитрий перебрался вместе с семьей в Израиль. И примерно с 14 лет один из его сыновей стал увлекаться музыкой. Григорий начал записывать треки, причем на русском языке. Многие пользователи обращали внимание, что тексты его песен не подходят для подростка, однако парень не обращал внимание на хейтеров и продолжал писать.

Как стало известно, выпустив несколько треков, Галкин стал давать концерты. Примечательно, что выступления проходят в Москве. С кем именно он живет в столице России – неизвестно. В соцсетях Григорий не рассказывает о личной жизни.

Ближайший концерт у племянника юмориста пройдет 31 мая в одном из московских клубов. Билеты стоят от 500 до 3000 тысяч рублей.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал еще раз проверить Аллу Пугачеву на наличие иностранного финансирования.

*Признан иноагентом на территории РФ