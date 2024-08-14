«С Украиной она никак не связана»: что известно о курьерше, забравшей миллионы Ларисы Долиной

Муж курьерши, забравшей у певицы Ларисы Долиной миллионы, рассказал о ее странном поведении в последнее время. По его словам, женщина неожиданно бросила его, забрала детей и съехала в съемную квартиру. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Супруг задержанной прожил вместе с ней в браке 20 лет, но в какой-то день без объяснения причины женщина решила изменить свою жизнь и оборвать связь с мужем. Она оставила его одного и больше с ним не общалась. При этом мужчина заверил, что его жена всегда была хорошим человеком, и он планирует приходить на судебные процессы.

«Она хороший человек во всех отношениях. <…> С Украиной она вообще никак не связана, не пересекалась», - отметил муж курьерши.

Известно, что женщина работала тренером по пилатесу. Сообщалось, что она участвовала в еще одной мошеннической схеме. Она взяла деньги у 60-летней женщины и, предварительно, передала их злоумышленникам.

Напомним, что Ларису Долину развели по стандартной схеме. Часть денег за проданную квартиру она перевела на карту, а остальное передала курьерше наличными.

Ранее новая владелица квартиры Ларисы Долиной заявила, что не имеет отношения к сделке.