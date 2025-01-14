Влияет на качество жизни: врач рассказал о болезни дочери актрисы Добровольской

Врач Литвиненко рассказал, чем опасна болезнь дочери Евгении Добровольской. Об этом сообщает aif.ru.

Дочь скончавшейся актрисы Евгении Добровольской страдает от болезни Пертеса. По словам врача травматолога-ортопеда Андрея Литвиненко, во время этого заболевания происходит разрушение тазобедренного сустава.

«Есть четыре стадии. Чем она более запущенная, тем больше показаний к хирургическому лечению, вплоть до эндопротезирования, когда сустав совсем разрушен. Чем раньше диагностировано заболевание и начато лечение, тем больше шансов на успех», — объяснил медик.

Литвиненко добавил, что больным следует передвигаться на костылях, чтобы снизить нагрузку на суставы.

«Болезнь не влияет на продолжительность жизни, но влияет на ее качество, так как пациент может испытывать боли при передвижении», — рассказал врач.

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