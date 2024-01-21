«Влезли в нашу жизнь»: Артем Семакин озвучил истинную причину развода с Марией Машковой

Первый муж Марии Машковой обвинил журналистов в расставании с актрисой. Артем Семакин раскрыл подробности о личной жизни в интервью для YouTube-канала «Москва – Россия?».

Пара разошлось в 2009 году, однако даже спустя несколько лет после развода Семакин вспоминает бывшую супругу. Долгое время он винил в случившемся только себя, однако теперь считает, что в расставании виновата еще и пресса.

Актеры познакомились во время съемок сериала «Не родись красивой», после чего Артем Семакин развелся с Анастасией Миляевой и ушел к Марии.

Интересно, что отец Машковой не одобрял выбор дочери. Мужчина пришел на свадьбу, но в их семейной жизни практически не участвовал. По словам Семакина, он виделся с Владимиром всего три раза. А Мария как-то рассказывала, что отец и вовсе призывал ее расстаться с возлюбленным.

«Он понял, что мой правый муж, как бы это сформулировать... нахулиганил, что ли. И тут же сказал: «Маш, бери шубу и уходи», – вспоминала Машкова.

Причиной развода стала измена Артема Семакина. Только вот теперь артист утверждает, что их отношения разрушили представители СМИ.

«Журналисты влезли в нашу личную жизнь и чушь такую писали, что я просто перестал говорить», – отметил Семакин.

После этой истории звезда фильма «Всадник по имени смерть» стал скрывать свои романы от публики.

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