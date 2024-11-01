«Влезает в драку»: Вероника Степанова обратилась к Бузовой, занявшей сторону Бондарчук

Психолог Вероника Степанова заявила, что Ольга Бузова защищает предателей. Вероника обратилась к певице в Telegram-канале.

Ольга Бузова заняла сторону Светланы Бондарчук в ее конфликте со Степановой. По мнению певицы, психолог поступает неправильно, критикуя внешность людей и обсуждая особенных детей. Вероника заявила, что Ольга сделала ошибочные выводы, не посмотрев ее ролик целиком.

«Бузова влезает в нашу драку с Бондарчук. Бузова, ты вместо того, чтобы приписывать мне глумление над особенными детьми, спроси Бондарчук, почему ее дочь живет с другой женщиной, а не с мамой?» — высказалась психолог.

Также Вероника добавила, что негативно высказывалась в адрес тех звезд, которые уехали из страны. В качестве примера она назвала Аллу Пугачеву и Чулпан Хаматову. По мнению психолога, у публичных людей нет статуса неприкосновенности, а Бузова своим постом защитила предателей.

«Бузова защищает предателей. Оля Бузова обвиняет меня, что я унижаю публичных людей. По её мнению, популярный человек автоматически обретает статус неприкосновенности», — резюмировала Вероника.

Ранее Вероника Степанова ответила на угрозу Светланы Бондарчук подать на нее в суд. Подробности читайте в этой новости.