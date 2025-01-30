Власти Украины признали Никиту Джигурду угрозой безопасности страны. Об этом сообщает mk.ru.

Министерство культуры Украины внесло Никиту Джигурду в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.

Причиной такого решения, как указано на сайте, является неоднократное посещение Джигурдой Донбасса, Запорожской области и проведение концертов для военнослужащих России. Артист пока никак не комментировал решение украинских властей.

В списке кроме Джигурды находятся Никита Михалков, Михаил Пореченков, Надежда Бабкина, Максим Фадеев, Алена Апина и другие.

Напомним, Никита Джигурда родился в 1961 году в Киеве. По утверждениям артиста, он и его братья происходят из рода запорожских казаков.

Ранее мы писали о том, что поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду.