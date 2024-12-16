Как бабушка с дедушкой: поклонники не узнают Марину Анисину и Никиту Джигурду

49-летняя фигуристка Марина Анисина снялась с мужем – актером Никитой Джигурдой. Она выглядела заметно старше своих лет.

На это обратила внимание Экспресс газета.

Издание отмечает, что супруги на новом фото выглядят как бабушка с дедушкой. Возможно, злую шутку сыграли неудачный ракурс и плохое освещение.

Анисина подписала фото с мужем: «С личным Дедом Морозом!»

Поклонники под снимком отмечали, что они «крутая парочка».

Напомним, Анисина отказалась от жизни за границей, вернулась в Россию. Теперь супруги всегда рядом – Джигурда перестал попадать в скандалы, связанные с балериной Анастасией Волочковой.

Ранее сообщалось, что Джигурда кардинально сменил имидж. Интернет-пользователи считают, что его сильно состарили. «Для чего в 63 выглядеть на 80?» - задавались вопросом они.