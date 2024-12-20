Власти Тверской области в ответ на иск группы «Звери» заявили, что ничего не отменяли

Власти Тверской области после иска группы «Звери» в связи с отменой концерта заявили, что такого решения не принималось. Напомним, коллектив планировал выступить 13 ноября, но уже в октябре музыканты сообщили о срыве мероприятия.

Telegram-канал «Подъем» привел комментарий пресс-службы регионального правительства. Там сообщили, что «решение об отмене концерта не принималось».

Уточняется, что отсутствовала возможность предоставления площадки для мероприятия в спорткомплексе.

Группа утверждала, что причиной отказа стала «неоднозначная позиция артиста». Солист коллектива подал в Арбитражный суд Тверской области.

Ответчиком называлась министр культуры региона. Билык требовал признать незаконным решение об отмене концерта и взыскать судебные расходы в размере 100 тыс. рублей.