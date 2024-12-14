Лидер группы «Звери» Билык подал в суд на министра культуры Тверской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

13 ноября в Твери должен был состояться концерт группы «Звери», однако его отменили. Соответствующее решение приняла министр культуры области Ксения Глинка. Ее поддержали в Комитете по физической культуре и спорту региона. Главным аргументом в запрете значилась «неоднозначная позиция артиста».

В итоге Роман Билык (Рома Зверь) подал иск в Арбитражный суд Тверской области. Он потребовал признать незаконным отмену его концерта и взыскать с министра 100 тысяч рублей судебных расходов. Музыкант подчеркнул, что является патриотом. Он также заявил, что ездил в зону СВО с концертами.

Ранее мы писали о том, что Рома Зверь рассказал о самом опасном выступлении.