Власти Сургута хотят отменить выступление группы «Любэ» на День города. Об этом сообщает Ura.ru.

12 июня Сургуту исполнился 430 лет. Власти сначала запланировали большой праздник по этому случаю, однако из-за введенных в ХМАО ограничений на проведение массовых мероприятий, выступление группы «Любэ» остается под вопросом.

«В администрации поставили вопрос о целесообразности проведения Дня города. Его планируют отменить или перенести. Все выступления приглашенных артистов отменяются, в том числе и группы „Любэ“», — рассказал источник.

Власти уже сообщили об отмене праздничного забега «Зеленый марафон». Рассматривается также вопрос о переносе празднования Сабантуя.

Впрочем, в администрации города журналистов заверили, что окончательного решения о переносе Дня города пока нет.

«Об отмене пока говорить рано. Форматы проведения пересматриваются», — сообщили собеседник.

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