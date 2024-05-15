Власти Сургута хотят отменить выступление группы «Любэ» на День города
© Kashaev Pavel/East News
Власти Сургута хотят отменить выступление группы «Любэ» на День города. Об этом сообщает Ura.ru.
12 июня Сургуту исполнился 430 лет. Власти сначала запланировали большой праздник по этому случаю, однако из-за введенных в ХМАО ограничений на проведение массовых мероприятий, выступление группы «Любэ» остается под вопросом.
«В администрации поставили вопрос о целесообразности проведения Дня города. Его планируют отменить или перенести. Все выступления приглашенных артистов отменяются, в том числе и группы „Любэ“», — рассказал источник.
Власти уже сообщили об отмене праздничного забега «Зеленый марафон». Рассматривается также вопрос о переносе празднования Сабантуя.
Впрочем, в администрации города журналистов заверили, что окончательного решения о переносе Дня города пока нет.
«Об отмене пока говорить рано. Форматы проведения пересматриваются», — сообщили собеседник.
Ранее мы писали о том, что Яна Поплавская высказалась об отмене шоу «Звезды» после скандала.