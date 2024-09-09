«Почему привлекаются подобные артисты?»: концерт Алексея Кортнева в Петербурге оказался под угрозой срыва

Общественники из движения «Зов народа» призвали отменить концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в рюмочной Санкт-Петербурга из-за антироссийских высказываний музыканта. Мероприятие запланировано 29 сентября в баре под названием «Фонтанка-69».

«Почему во время спецоперации в нашей стране возможен концерт артиста, который может отправлять деньги Вооруженным силам Украины? Просим Министерство культуры отменить данное мероприятие, провести проверку и выяснить, почему привлекаются подобные артисты до выступлений», – говорится в обращении «Зова народа», которое имеется в распоряжении редакции Абзаца.

Общественники также подчеркнули, что Кортнев пытается усидеть на двух стульях. После массовой отмены концертов по всей стране он отказался от своих слов против России, но это не спасло его заработки.

Ранее стало известно, что в октябре Кортнев планирует отправиться на гастроли в Ереван и сыграть в спектакле «Чемодан», повествующем о трудной жизни релокантов. Партнером Кортнева по сцене станет сбежавший из России актер Семен Трескунов* (признан иноагентом на территории РФ).

*Признан иностранным агентом на территории России