Власти Израиля приняли решение: детей Аллы Пугачевой заберут из семьи и разделят друг с другом

Алла Пугачева вместе с детьми еще осенью 2022 года покинула Россию и перебралась в Израиль. Возвращаться Примадонна не собирается и активно налаживает быт за границей. Двойняшки Лиза и Гарри уже начали обучаться в элитной школе, а их мама занимается поиском постоянного жилья.

Несколько дней назад стало известно, что в учебном заведении Израиля дети артистов занимаются только иностранными языками и совсем не разговаривают на русском. А теперь появилась информация, что неразлучных брата с сестрой еще и рассадили по разным классам. Дело в том, что по закону страны мальчики с девочками не могут учиться вместе.

Более того, после выпуска из школы Лиза и Гарри будут обязаны расстаться с семьей, так как власти Израиля обязуют всех молодых людей обоих полов служить в армии. А так как теперь у детей Пугачевой есть новое гражданство, то эти порядки относятся и к ним. Пока у Примадонны нет такого влияния там, как в России, так что неизвестно, получится ли у нее обойти законы или же нет.

Ранее стало известно, когда Максим Галкин* вернется назад в Россию.

*(Признан иноагентом на территории РФ)