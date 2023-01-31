«Нет успеха, какой был в России»: стало известно, когда Максим Галкин* вернется назад

Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ) с февраля прошлого года живет за границей. После скандальных высказываний многие поклонники отвернулись от юмориста, и теперь он активно пытается завоевать любовь иностранной публики. Правда, концерты стали меньше, нежели раньше, да и не зарабатывает шоумен теперь столько, сколько получал на выступлениях в России.

Несколько недель назад появились слухи, что Максим Галкин должен вернуться в страну в ближайшее время для завершения некоторых дел. Однако психолог и таролог Марианна Абравитова в беседе с Пятым каналом заявила, что эти домыслы не имеют никаких оснований. Комик действительно может приехать, но еще не скоро. По ее словам, Максим* вполне может решать все свои вопросы на расстоянии, используя для этого родственников и друзей в России.

Также эксперт подчеркнула, что вернуться назад юморист сможет лет через 10, если не 20. В другое время ждать его не стоит. Тем более, что сейчас артист вместе с женой Аллой Пугачевой обустраивается в Израиле – ищут постоянное жилье, уже устроили детей в элитную школу. Все указывает на то, что звездные супруги в Россию не собираются.

К слову, семью сейчас полностью обеспечивает именно Галкин*, постоянно гастролирующий по городам Америки и Европы в надежде восстановить былую популярность. Но по словам Абравитовой, в этом нет никакого смысла. Большую часть аудиторию шоумен уже потерял безвозвратно.

«Должна сказать, что конечно нет такого же успеха, какой был у него в России. Таких огромных залов, которые он собирал здесь — никогда не собрать ни в одной стране мира. Большую часть аудитории своей он, к сожалению, потерял», - считает психолог.

Ранее Максим Галкин* опубликовал видео, сделанное в деревне Грязь.

*(Признан иноагентом на территории РФ)