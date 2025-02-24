Власти ЕС перепутали в санкционных списках имя и дату рождения Галустяна. Об этом сообщает aif.ru.

Сегодня стало известно, что Европейский союз внес в санкционные списки Михаила Галустяна. Однако, как выяснили журналисты, в опубликованных списках есть несколько ошибок. Так, неверно указано имя юмориста — Михаил, вместо Ншан, как указано в паспорте.

Кроме того, ошиблись и с датой рождения — Галустян родился 25 октября 1979 года, однако в списке почему-то значится 1970 год.

Напомним, Михаила Галустяна в 2023 году внесли в санкционные списки Канады, запретив ему приезжать на территорию страны. Кроме того, юморист не сможет попасть на территорию Украины.

Вместе с Галустяном под санкции ЕС попали Юлия Барановская, Руслан Осташко, Никита Нагорный, Кристина Потупчик и Сергей Карякин.

Ранее мы писали о том, что блогеры отреагировали на слухи о критике Галустяна в адрес Бузовой.