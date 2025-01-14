Российский шоумен Михаил Галустян высказывает критику в адрес телеведущей Ольги Бузовой из-за ее поведения и внешности — именно такую сплетню предложила обсудить гостям своего шоу «Сплетница» блогер Карина Нигай. Мнения прозвучали разные.

Так, блогер Алексей Жидковский постарался сходу развеять представление о том, что Галустян на самом деле имеет в виду нечто негативное. По его словам, юмор у Михаила может быть действительно специфическим, но никак не обидным:

«Миша — человек душевный. У него просто такой стиль общения. Это не с позиции шеймера, а с того, что у Оли может быть другое отношение к юмору. Оля – человек ранимый», — объяснил Жидковский.

При этом он подчеркнул, что человек всегда должен отдавать себе отчет в том, с кем и какие шутки он шутит.

А вот блогер Аня Покров отнеслась к ситуации проще — она считает, что Бузову вовсе не цепляют шутки ее соведущего по множественным телешоу.

«Я думаю, они хихикают. У них уже высокий уровень близости. Они прошли 555 проектов, поэтому привыкли общаться в таком формате», — сказала Покров.

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