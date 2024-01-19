«Владу нужна подмога»: Пригожин раскрыл правду о проблемах Сташевского

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певцу Владу Сташевскому требуется помощь. Это касается карьеры артиста. Об этом пишет NEWS.ru.

Популярный исполнитель пропал со сцены, хотя его любили миллионы поклонниц. Многие удивляются, почему такой талантливый человек не возвращается к профессии. Пригожин поделился своими мыслями на этот счет.

По мнению продюсера, ключевой проблемой стало отсутствие вокруг артиста поддерживающего человека, способного мотивировать его и стимулировать к работе.

После разрыва отношений с Юрием Айзеншписом, который активно поддерживал и продвигал Сташевского, карьера артиста пошла на спад. Продюсер сравнил Влада с другими артистами, такими как Филипп Киркоров, утверждая, что у некоторых исполнителей есть встроенный механизм успеха, тогда как другим необходима поддержка.

«Владу нужна подмога. Он из разряда артистов, которым нужен продюсер, который будет подталкивать и двигать», – убежден Иосиф.

Некоторые увидели в словах Пригожина намек, и надеются, что он возьмет певца под свое крыло. Муж певицы Валерии отметил, что красота и талант — не единственные составляющие успеха, важна также профессиональная поддержка и маркетинговая стратегия.

Ранее мы писали о том, что певица Валерия публично обратилась к бывшей жене продюсера Иосифа Пригожина. Как выяснилось, певица без труда подружилась с наследницей Иосифа. По словам знаменитости, ей всегда было легко и комфортно с девочкой.