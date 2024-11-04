Владислав Бакальчук поздравил с Днем народного единства совместным фото с женой

Предприниматель Владислав Бакальчук поздравил с Днем народного единства, опубликовав совместное фото с женой - Татьяной Ким. Подпись он сопроводил смеющимся смайлом.

Снимок появился 4 ноября в Telegram-канале Бакальчука. Под фото содержится короткая подпись: «С Днем народного единства».

Основательница Wildberries Татьяна Ким тоже поздравила россиян с праздником. В публикации она написала: «В России проживает более 190 этносов, и в каждом народе есть что-то особенное… Кажется, что единство народов в этом: в нашей общности, в нашей единой идее и твердом намерении сохранить ценности и культуру и передать их нашим детям».

Она отметила национальные украшения Якутии и костюмы Татарстана, палехскую миниатюру и вологодское кружево, павлопосадские платки и ростовскую финифть. По словам Ким, эти «жемчужины» пользуются спросом. Также предпринимательница рассказала, что в начале года она со своей командой запустила волну в поддержку локальных производств, и на сегодняшний день видны плоды этой совместной работы.

Ранее Бакальчук попытался пошутить над женой, сменившей фамилию.