Владислав Бакальчук отказался бороться за детей и отозвал свой иск к Татьяне Ким. Об этом сообщает mk.ru.

Еще в октябре 2025 года бывший муж главы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук подавал в суд с требованием определить порядок общения с их общими детьми.

Однако сегодня стало известно, что производство по гражданскому иску Савеловский районный суд прекратил. Причиной прекращения рассмотрения дела стало заявление от самого Бакальчука.

Напомним, громкий бракоразводный процесс Татьяны Ким и Владислава Бакальчука породил множество судебных разбирательств. Так, владевший 1% акций маркетплейса бывший муж пытался оспорить сделку по объединению компаний Russ и Wildberries, а также просил разделить совместно нажитое имущество.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Ким заключила мировое соглашение с бывшим мужем.