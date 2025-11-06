Татьяна Ким заключила мировое соглашение с бывшим мужем. Об этом она рассказала в соцсетях.

Поставлена точка в судебных спорах между основательницей Wildberries и ее бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. Об этом рассказала сама Татьяна Ким. По ее словам, экс-супругам удалось прийти к совместному решению проблемы.

«Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — заявила она.

Напомним, Владислав Бакальчук в сентябре 2025 года подал иск с требованием разделить поровну совместно нажитое с предпринимательницей имущество. Позже он подал в суд, требуя определить порядок общения с их общими детьми.

